Monaco'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 6. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya karşı sahaya çıkacak.
BİLETLER TÜKENDİ
Karşılaşma öncesi Monaco cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kulübün resmi hesabından yapılan duyuruda, Galatasaray ile oynanacak Devler Ligi mücadelesinin biletlerinin tamamen tükendiği açıklandı. Böylece müsabaka kapalı gişe oynanacak.
Galatasaray'ın gruptaki kaderini belirleyecek mücadele, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Guichets fermés ❌— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 3, 2025
Accès 🚶♂️➡️
M-ticket 🎫
Les infos pratiques pour Galatasaray 👇