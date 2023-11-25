MotoGP'nin İspanya ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 21:32

Güncelleme: 25.11.2023 - 21:32

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 13 tur üzerinden yapılan sprint yarışında Martin, 19.38.8270'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Bitiş çizgisini Martin'den 0.190 saniye sonra geçen Brad Binder (KTM Factory) ikinci, Marc Marquez (Honda) ise liderin 2.122 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonun belli olacağı yarış yarın TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden koşulacak.

Son yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 442 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 428

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 329

4. Brad Binder (Güney Afrika): 277

5. Johann Zarco (Fransa): 205