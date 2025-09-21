Mourinho ilk maçtan manşetlerde: Saha kenarındaki hareketi gündem oldu!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Portekizli çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk maçına AVS deplasmanında çıktı.

Mourinho'nun öğrencileri, AVS'yi 3-0'la geçerken Portekizli teknik adamın maçın son saniyelerinde yaptığı hareket dikkat çekti.

MOURINHO KALEC İLİĞE ÖZEND İ

Jose Mourinho maçın 93. dakikasında rakipten kendisine doğru gelen topa kaleci gibi uzanmaya çalıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bu hareketi tribünlerden ses yükselmesine neden oldu.

Yaptığı hareket sonrası gülerek yedek kulübesine geçen Mourinho'nun bu tavrı Portekiz basınında ve sosyal medyada gündem oldu.