Muhammed sustu Nantes kaybetti!

06 Kasım 2022 Pazar, 19:11

Fransa Ligue 1 14. hafta maçında Nantes, deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi.

Auguste-Delaune II'de oynanan maçı Reims 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 83. dakikada Folarin Balogun kaydetti.

Nantes'te 30. dakikada sarı kart gören Nicolas Pallois 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed maça 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardadından Reims puanını 16'ya yükseltti. Ligde 3 maç sonra kaybeden Nantes ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nantes, AC Ajaccio'yu konuk edecek. Reims ise Montpellier deplasmanına gidecek.