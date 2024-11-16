Murat Aksu, paralimpik sporcuların 2028’de tarih yazacağını söyledi
Paris 2024’te ülkemizi temsil eden paralimpik sporcular, düzenlenen özel gecede buluştu.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024’te 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya kazanıp tarihe geçen sporcuların başarı hikâyelerini anlattı. Aksu, “Biz bir aileyiz. Her madalyada bu ailenin sevgisi, sahada, havuzda, pistlerde savaşan kahramanların emeği var. Birlikte olursak başaracağız. Tarihin en iyi sıralamasını elde ettik (17.). İlk 10 hayalimize bir adım daha yaklaştık” dedi.
Murat Aksu, “Paris 2024’ün üzerine yeni başarılar eklemek için, Los Angeles 2028’de daha başarılı olmak için planlamalara Paris dönüşünde uçakta başladık. 2026 Paralimpik Kış Olimpiyatları için hazırlanıyoruz. 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın İstanbul’da yapılması için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
Aksu, “Yarını inşa etmek için çalışmalara devam edeceğiz. Sırada yeni zaferler ve hikâyeler var. Los Angeles 2028’de daha fazla branşta daha fazla sporcuyla 28 madalyadan fazlasını kazanmamız gerekiyor. Sporcularımız bir işaret fişeği yaktı, bir sonraki hedef için birbirlerine sarıldı. Hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.
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