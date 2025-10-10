Murat Şahin'den Beşiktaş için açıklama!

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda teknik ekipte yer alan Murat Şahin, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıkladı.

beIN SPORTS'a konuk olan Şahin, Sergen Yalçın'ın ekibine katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya "Geçen yıl işin teknik direktörlük tarafına geçme kararı aldık. Bu yolda devam etmek istiyorum. Sergen hocaya başarılar diliyorum. Orada 12-13 yıldır beraber çalıştığım insanlar var. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdilik olayın bu kısmındayım, böyle de devam etme düşüncem var." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ocak ayında Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin, ağustos ayında görevinden ayrılmıştı.