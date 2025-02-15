Mustafa Alper Avcı: "Skordan bağımsız mücadele veriyoruz"

Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 15.02.2025 - 09:35

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkı galibiyetti diye düşünüyorum, puanlar paylaşıldı" dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele gücü yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Antalyaspor'un teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan sonra gerek ön bölge presi gerekse topa sahip olma anlamında ligin üst sıralarında yer aldığını ifade eden Avcı, bu kapsamda kendilerine göre oyun planı belirlediklerini vurguladı.

Mustafa Alper Avcı, savunmadan hücuma geçişlerde kazandıkları toplarda ön bölgedeki oyuncu sayılarını arttırmada sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Onların da yolu açık olsun, başarılar diliyorum. Kasımpaşa, Galatasaray ve bugün Antalyaspor müsabakalarında skordan ve sıralamadan bağımsız olarak Adana Demirspor camiasının tutkusuna uygun bir mücadele sergilediğimizi düşünüyorum. Genç oyuncularımız var. Gelecek adına bir yola çıktık. Bu yıl, Adana Demirspor'un altyapısından çıkan genç oyuncularla, doğru oyun ve felsefeyle kulüp adına bir kimlik yaratmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada puanların paylaşıldığını anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"1 puan iyi mi? Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkı galibiyetti diye düşünüyorum, puanlar paylaşıldı. Önümüzdeki haftalar için bir periyot belirledik. Samsunspor maçına kadar toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayıp daha sonrasında verimli bir süre geçirmek istiyoruz. Aramıza altyapıdan genç oyuncular katılacak. Genç oyunculara daha fazla şans vermek istiyoruz. Ligin sonunda, bugünkü gibi takdir edilen, alkışlanan bir Adana Demirspor olacak. Sonrasını hep beraber göreceğiz."