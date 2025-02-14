Adana Demirspor - Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mustafa Alper Avcı'nın ekibi Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui kaydetti.
Antalyaspor'un beraberlik golünü ise 45. dakikada Sam Larsson kaydetti.
Antalyaspor'da ilk devrenin son düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazlarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 27'ye yükseltirken, galibiyet hasreti 7 maça yükselen Adana Demirspor 3 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #adana demirspor #antalyaspor #Trendyol Süper Lig
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