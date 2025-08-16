Mustafa Hekimoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın St Patrick's'i konuk ettiği maçta oyuna girdikten hemen sonra sakatlanan Mustafa Hekimoğlu'nun yeşil sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.

Genç oyuncu sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık sakatlığı nedeni ile en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Hekimoğlu, yalnızca 3 dakika sahada kalabildi.

67. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirlendi.

Bu gelişme üzerine teknik heyet zorunlu oyuncu değişikliği yaptı.