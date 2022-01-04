Naomi Osaka dört ay aranın ardından galibiyetle başladı
Tek kadınlarda eksi dünya 1 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, dört aylık aranın ardından çıktığı Melbourne Summer Set turnuvasına galibiyetle başladı.
Son olarak geçen yıl eylül ayında düzenlenen ABD Açık turnuvasında mücadele eden 24 yaşındaki tenisçi Naomi Osaka, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Melbourne Summer Set'e katıldı.
İlk turda Fransız Alize Cornet ile karşılaşan dünya 13 numarası Osaka, maçta 57 basit hata yapmasına rağmen rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma sonu basın toplantısında duygularını dile getiren Naomi Osaka, "Bu maçta, muhtemelen çok fazla basit hata yaptım. Ama uzun bir aranın ardından ilk maçıma çıktığım için beklenen bir durum. Maç sırasında sinirlerim biraz bozuldu, ama servis oyunlarıma tutunarak kazandığım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan son Avustralya Açık şampiyonu Osaka, geçen yıl katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını yarıda bırakarak depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Fransa Açık sonrası nadiren kortlara çıkmıştı.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17 Ocak'ta başlayacak.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?
- Bedelli askerlik ücretine de zam
- Seda Sayan'dan kötü haber
- Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı