Son dakika | Beşiktaş'ta 2 koronavirüs vakası

04 Ocak 2022 Salı, 12:46

Antalyaspor ile oynayacakları Süper Kupa finali için Katar'a giden Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."