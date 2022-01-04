Son dakika | Beşiktaş'ta 2 koronavirüs vakası
Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Antalyaspor ile oynayacakları Süper Kupa finali için Katar'a giden Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
Futbol A Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/rXu8bY2oFS— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 4, 2022
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