NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:53

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:53

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 121-120 yenildi.

Mücadelede 29.36 dakika sahada kalan milli pivot Alperen Şengün, 12'de 7 şut isabetiyle 15 sayı üretti. 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaund alan Alperen Şengün, 6 asist yaptı. 1 top kaybı ve 1 blok ile istatistik kağıdını dolduran Alperen'in oyunu, galibiyete yetmedi.

LA Clippers'ta Terance Mann 31, Kawhi Leonard ise 30 sayı üretti.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons 104-117 New York Knicks

Chicago Bulls 131-118 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 102-112 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 119-132 Sacramento Kings

Denver Nuggets 119-116 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 140-123 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 112-113 Philadelphia76ers