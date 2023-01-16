NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers'a 121-120 mağlup oldu.
NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 121-120 yenildi.
Mücadelede 29.36 dakika sahada kalan milli pivot Alperen Şengün, 12'de 7 şut isabetiyle 15 sayı üretti. 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaund alan Alperen Şengün, 6 asist yaptı. 1 top kaybı ve 1 blok ile istatistik kağıdını dolduran Alperen'in oyunu, galibiyete yetmedi.
LA Clippers'ta Terance Mann 31, Kawhi Leonard ise 30 sayı üretti.
Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons 104-117 New York Knicks
Chicago Bulls 131-118 Golden State Warriors
Brooklyn Nets 102-112 Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs 119-132 Sacramento Kings
Denver Nuggets 119-116 Orlando Magic
Portland Trail Blazers 140-123 Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers 112-113 Philadelphia76ers
En Çok Okunan Haberler
-
- Tv100'de 'SADAT' depremi
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
- CHP birinci parti, MHP baraj altı
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?
- 'Kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık'
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Sera Kutlubey: 'İnandığım kadar sınırsızım’