NBA'de Heat, Hawks'ı eleyerek yarı finale çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Miami Heat, sahasında Atlanta Hawks'ı 97-94 yenerek seride 4-1 öne geçti ve yarı final biletini aldı.
NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Rakibini üç sayı farkla mağlup ederek serideki dördüncü galibiyetine ulaşan Heat, Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'in ardından yarı finale çıkan ikinci takım oldu.
20 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Bam Adebayo, Heat'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Victor Oladipo 23, Tyler Herro 16 ve Max Strus 15 sayılık katkı sağladı.
Hawks'ta ise De Andre Hunter'ın 35 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Kevin Huerter 12 sayı, Trae Young 11 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadı.
Suns ve Grizzlies, seride 3-2 öne geçti
Batı Konferansı play-off mücadelesinde Phoenix Suns, sahasında New Orleans Pelicans'ı 112-97 yenerek seride 3-2 üstünlüğü sağladı.
Chris Paul'ün 22 sayı, 11 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, 31 sayı kaydeden Mikal Bridges maçın en skorer ismi oldu.
Konuk takımda, Jonas Valanciunas 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Brandon Ingram 22, CJ McCollum 21 sayıyla maçı tamamladı.
Konferanstaki diğer mücadelede Memphis Grizzlies, sahasında Minnesota Timberwolves'u 111-109 yenerek seride 3-2 öne geçti.
Maçta 30 sayı, 13 ribaunt, 9 asistle oynayan Ja Morant, son saniye basketiyle takımına galibiyeti getirdi. Desmond Bane 25 sayı, Brandon Clarke 21 sayı, 15 ribauntluk performans sergiledi.
Karl-Anthony Towns'ın 28 sayı, 12 ribauntla oynadığı Wolves'ta, Anthony Edwards 22 sayı üretti.
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