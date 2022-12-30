NBA'deki olaylı Detroit Pistons - Orlando Magic maçının cezaları belli oldu!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ile Orlando Magic'in karşı karşıya geldiği karşılaşmada çıkan olaylar sebebiyle 11 basketbolcunun maç ve maaş cezası aldığı açıklandı.
NBA'de Detroit Pistons'ın Orlando Magic'i 121-101 yendiği dünkü karşılaşmada basketbolcular arasında yaşanan olaylar nedeniyle 11 oyuncuya maç ve maaş cezası verildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, Detroit Pistons'ın oyun kurucusu Killian Hayes'e saha içi münakaşadaki rolü nedeniyle 3 maç ve maaş cezası, Orlando Magic pivotu Moritz Wagner'e 2 maç ve maaş cezası, Pistons oyun kurucusu Hamidou Diallo'ya 1 maç ve maaş cezası verildi.
Franz Wagner (22)
YEDEK KULÜBESİNE İTMİŞTİ
Ayrıca Magic oyuncularından Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Amiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba ve Wendell Carter, saha içindeki tartışma sırasında yedek kulübesinden çıktıkları için maaşsız birer maç ceza aldı.
Maçtaki olaylar, Wagner'in Hayes'i Detroit yedek kulübesine iterek sportmenlik dışı bir hareket yapmasıyla başladı. Wagner'in başının arkasına yumruk atarak tartışmayı tırmandıran ve teknik faul alan Hayes, oyundan atıldı.
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