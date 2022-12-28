Sloven basketbolcu Luka Doncic NBA tarihine geçti: Dallas Mavericks uzatmada kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Sloven oyuncu Luka Doncic'in muhteşem performansı ile New York Knicks'i 126-121 mağlup etti. NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ise Boston Celtics'e 126-102 mağlup oldu.
NBA'de Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in tarihi "triple-double" performansıyla New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendi.
LUKA DONCIC TARİH YAZDI
NBA'e 10 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı mücadelede Knicks'i yenerek üst üste 4, sezonun 19. galibiyetini aldı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.
Luka Doncic (sağda)
Ev sahibi Mavericks'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Christian Wood 19 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı.
Peş peşe 4, sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te ise Quentin Grimes 33 ve Julius Randle 29 sayı attı.
EMBIID'İN 48 SAYISI 76ERS'A YETMEDİ
Washington Wizards, sahasında Philadelphia 76ers'ı 116-111 mağlup etti.
Bu sezon 14. galibiyetini elde eden Wizards'ta Kristaps Porzingis 24, Bradley Beal 19 sayı kaydetti.
76ers'ta Joel Embiid'in 48 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 26 sayı, 13 asistlik performansları sezonun 13. yenilgisini önleyemedi. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadelede süre almadı.
CELTICS, ROCKETS'I GEÇTİ
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 126-102'lik skorla geçti.
Sezonun 25. galibiyetini alan ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 39, Jayson Tatum 38 sayıyla ön plana çıktı.
Jalen Green'in 28, Kevin Porter Jr'ın 22 sayısı, Rockets'ın 24. yenilgisini engelleyemedi. Karşılaşmada yaklaşık 22 dakika sahada kalan ancak sayı bulamayan Alperen Şengün, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma üretti.
NBA'de gece alınan sonuçlar şu şekilde:
Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 110-129
Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 116-111
Boston Celtics-Houston Rockets: 126-102
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 129-114
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 113-124
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 108-125
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 130-114
Dallas Mavericks-New York Knicks: 126-121 (Uzatmada)
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 110-105
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 106-113
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