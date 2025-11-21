Cumhuriyet Gazetesi Logo
Necati Ateş'ten Mauro Icardi - Okan Buruk iddiası: 'Mutlu olduğunu düşünmüyorum'

Necati Ateş'ten Mauro Icardi - Okan Buruk iddiası: 'Mutlu olduğunu düşünmüyorum'

21.11.2025 14:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Necati Ateş'ten Mauro Icardi - Okan Buruk iddiası: 'Mutlu olduğunu düşünmüyorum'

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ederken Okan Buruk'un, yıldız golcü ile ilgili düşüncesine dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi yaşanıyor.

Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılardaki akıbeti bilinmezliğini korurken, Galatasaray'ın duruma eskisi kadar duygusal bakmadığı, Okan Buruk'un da eskiden bir numaralı golcüsü olan yıldız golcünün tutumundan mutsuz olduğu öne sürüldü.

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Necati Ateş konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

"Okan Buruk'un Icardi'nin davranışlarından mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir teknik adam oyuncusunun 11 gün olmayışını mutlu biçimde karşılamaz.

Gençlerbirliği maçında Galatasaray sahaya Icardisiz çıkacak. Icardi 11'de olmayacak. Icardi'nin artık futbola dönmesi lazım. Artık bazı noktalarda oyuncuya cevap vermek gerekir. Galatasaray artık konuya duygusal bakmıyor."

"GALATASARAY DEVRE ARASINDA BOŞ DURMAYACAK"

Necati Ateş, Galatasaray'ın ara transfer döneminde atacağı adımlara dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Necati Ateş'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray devre arasında boş durmayacak. Çok iyi oyuncular alacak. Mali gücü yerinde, psikolojik gücü yerinde. Oyuncular Galatasaray'a gelmek istiyor. Eskiden biz oyunculara giderdik. 100 kere aileleri ile menajerleri ile konuşurduk. Devre arasında yüzde yüz bir stoper alınacak. Sakatlıklar, cezalar nedeniyle mutlaka bir stoper almalı.

Galatasaray, bir santrafor alacak. Sörloth'ü almasından yanayım. Sörloth oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Bana onun için doğru adres Galatasaray gibi gözüküyor.

Galatasaray, Lookman'ı almalı. Biraz sorunlara var; ama Galatasaray'da pek çok açığı kapatır. Barış'ı da rahatlatır. Birbirine yakın oyuncuların olması takım başarısını yukarı çıkar. Osimhen varlığı Lookman'ın gelme olasılığını artırıyor."

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #mauro icardi

İlgili Haberler

Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Planladığımız bir durum var'
Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Planladığımız bir durum var' Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına dair görüşlerini aktardı.
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 6 eksik
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 6 eksik Galatasaray'da Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle; Eren Elmalı ile Metehan Baltacı ise hak mahrumiyeti sebebiyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması! Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılının mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı.