Necati Ateş'ten Mauro Icardi - Okan Buruk iddiası: 'Mutlu olduğunu düşünmüyorum'

Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi yaşanıyor.

Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılılardaki akıbeti bilinmezliğini korurken, Galatasaray'ın duruma eskisi kadar duygusal bakmadığı, Okan Buruk'un da eskiden bir numaralı golcüsü olan yıldız golcünün tutumundan mutsuz olduğu öne sürüldü.

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Necati Ateş konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

"Okan Buruk'un Icardi'nin davranışlarından mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir teknik adam oyuncusunun 11 gün olmayışını mutlu biçimde karşılamaz.

Gençlerbirliği maçında Galatasaray sahaya Icardisiz çıkacak. Icardi 11'de olmayacak. Icardi'nin artık futbola dönmesi lazım. Artık bazı noktalarda oyuncuya cevap vermek gerekir. Galatasaray artık konuya duygusal bakmıyor."

"GALATASARAY DEVRE ARASINDA BOŞ DURMAYACAK"

Necati Ateş, Galatasaray'ın ara transfer döneminde atacağı adımlara dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Necati Ateş'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray devre arasında boş durmayacak. Çok iyi oyuncular alacak. Mali gücü yerinde, psikolojik gücü yerinde. Oyuncular Galatasaray'a gelmek istiyor. Eskiden biz oyunculara giderdik. 100 kere aileleri ile menajerleri ile konuşurduk. Devre arasında yüzde yüz bir stoper alınacak. Sakatlıklar, cezalar nedeniyle mutlaka bir stoper almalı.

Galatasaray, bir santrafor alacak. Sörloth'ü almasından yanayım. Sörloth oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Bana onun için doğru adres Galatasaray gibi gözüküyor.

Galatasaray, Lookman'ı almalı. Biraz sorunlara var; ama Galatasaray'da pek çok açığı kapatır. Barış'ı da rahatlatır. Birbirine yakın oyuncuların olması takım başarısını yukarı çıkar. Osimhen varlığı Lookman'ın gelme olasılığını artırıyor."