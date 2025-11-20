Galatasaray'da Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Özbek, katıldığı canlı yayında, önümüzdeki yıl yapılacak Galatasaray başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

"2026 MAYIS'TA SEÇİME GİRECEĞİM"

Özbek yaptığı açıklamada; "2026 Mayıs'ta seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü bu süreyi indiriyorlar. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Ben kazanırım, başka bir arkadaşımız kazanır, önemli değil. Bizim içimizde bunların önemi yok.

Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı ve bir kısmını yaptık. Projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple seçimde adayım" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ELEŞTİREL BİR CAMİA"

Dursun Özbek ayrıca, "Yönetimde değişim olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."