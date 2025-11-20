Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

20.11.2025 21:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılının mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Özbek, katıldığı canlı yayında, önümüzdeki yıl yapılacak Galatasaray başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

"2026 MAYIS'TA SEÇİME GİRECEĞİM"

Özbek yaptığı açıklamada; "2026 Mayıs'ta seçimimiz var. 3 seneden 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü bu süreyi indiriyorlar. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. Ben kazanırım, başka bir arkadaşımız kazanır, önemli değil. Bizim içimizde bunların önemi yok.

Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı ve bir kısmını yaptık. Projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple seçimde adayım" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ELEŞTİREL BİR CAMİA"

Dursun Özbek ayrıca, "Yönetimde değişim olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Galatasaray'da her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor."

İlgili Konular: #Seçim #galatasaray #dursun özbek

İlgili Haberler

Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Planladığımız bir durum var'
Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Planladığımız bir durum var' Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına dair görüşlerini aktardı.
Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda hata yapmadı!
Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda hata yapmadı! Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Marco Asensio'dan Galatasaray açıklaması: 'Gol atmam gerekiyor'
Marco Asensio'dan Galatasaray açıklaması: 'Gol atmam gerekiyor' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli takımdaki kariyerine dair konuştu. Asensio, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkındaki görüşlerini aktardı.