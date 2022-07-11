Neco Williams Nottingham Forest'ta!

Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:00
Neco Williams Nottingham Forest'ta!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek ile dört yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon Premier Lig'e çıkan Nottingham Forest, bu transfer için Liverpool'a 17 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Galler Milli Takımı'nda 21 maçta görev alan ve 2 kez ağları sarsan Neco Williams, Liverpool'da ise 33 maçta forma giydi.


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