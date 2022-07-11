Neco Williams Nottingham Forest'ta!
Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek ile dört yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon Premier Lig'e çıkan Nottingham Forest, bu transfer için Liverpool'a 17 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
Galler Milli Takımı'nda 21 maçta görev alan ve 2 kez ağları sarsan Neco Williams, Liverpool'da ise 33 maçta forma giydi.
Video Haberler
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- Ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
- Şentop'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara 7 uyarı
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'