Nefes kesen maçta Dortmund, Werder Bremen'e diş geçiremedi

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

BVB Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım 2-2 berabere kaldı.

DORTMUND İKİ GOLLE ÖNE GEÇTİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 80. dakikada Daniel Svensson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 85. dakikada Nico Schlotterbeck'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

WERDER BREMEN SON DAKİKADA YAKALADI

Werder Bremen, 88. dakikada Reis'in golüyle farkı bire indirdi. Konuk ekip, 90+2. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

DORTMUND İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla Borussia Dortmund, Bundesliga'da ilk kez puan kaybetti ve 5 maç sonunda 13 puana yükseldi. Werder Bremen ise puanını 8'e çıkardı.