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Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

10.10.2026 12:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya galibiyetle giren Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak.

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ ÖNCESİ SINIRDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #samsunspor

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