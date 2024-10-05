Nefes kesen maçta gülen taraf Göztepe oldu!

Yayınlanma: 05.10.2024 - 18:10

Güncelleme: 05.10.2024 - 18:10

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Sivasspor'u konuk etti. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, 6. dakikada Romula Cardoso ve 10. dakikada Isaac Solet ile attığı gollerle 2-0 öne geçti.

İlk yarı, İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sivasspor, 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ise Göztepe'de David Datro Fofana sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Mücadele, bu skorla sonuçlanırken Göztepe puanını 12'ye yükseltti. Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Öte yandan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, karşılaşmadan önce eski futbolcuları Adis Jahovic'e plaket verdi. Jahovic, Göztepe tribünlerini selamladı.