Newcastle üç hafta sonra galibiyetle tanıştı!

Newcastle, Premier Lig'deki 3 maçlık yenilgi serisine Brentford karşısında nokta koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:27
Newcastle üç hafta sonra galibiyetle tanıştı!
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Brentford karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 1-0'lık skorla kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Callum Wilson kaydetti.

3 haftalık mağlubiyet serisine nokta koyan Newcastle, puanını 6'ya yükseltti. Brentford ise bu sezon ilk kez yenildi ve 6 puanda kaldı.

Newcastle, gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Brentford ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.


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