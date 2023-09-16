Newcastle üç hafta sonra galibiyetle tanıştı!
Newcastle, Premier Lig'deki 3 maçlık yenilgi serisine Brentford karşısında nokta koydu.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Brentford karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 1-0'lık skorla kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Callum Wilson kaydetti.
3 haftalık mağlubiyet serisine nokta koyan Newcastle, puanını 6'ya yükseltti. Brentford ise bu sezon ilk kez yenildi ve 6 puanda kaldı.
Newcastle, gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Brentford ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.
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