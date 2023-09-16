Newcastle üç hafta sonra galibiyetle tanıştı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:27

Güncelleme: 16.09.2023 - 22:27

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Brentford karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 1-0'lık skorla kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Callum Wilson kaydetti.

3 haftalık mağlubiyet serisine nokta koyan Newcastle, puanını 6'ya yükseltti. Brentford ise bu sezon ilk kez yenildi ve 6 puanda kaldı.

Newcastle, gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Brentford ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.