Newport County - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Bayındır oynayacak mı?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:45

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:45

İngiltere'de FA Cup heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Graham Coughlan'ın ekibi Newport County ile karşı karşıya gelecek.

NEWPORT COUNTY - MANHCESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

NEWPORT COUNTY - MANHCESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın bu karşılaşmada ilk kez Manchester United forması ile sahaya çıkması bekleniyor.

Manchester United, bir önceki turda Wigan Athletic deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Newport County ise deplasmanda karşılaştığı Eastleigh'ı 3-1 mağlup etmişti.