Newport County - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Bayındır oynayacak mı?

Milli kaleci Altay Bayındır'ın takımı Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda deplasmanda Newport County ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:45
Newport County - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Bayındır oynayacak mı?
Abone Ol google-news

İngiltere'de FA Cup heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Graham Coughlan'ın ekibi Newport County ile karşı karşıya gelecek.

NEWPORT COUNTY - MANHCESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

NEWPORT COUNTY - MANHCESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın bu karşılaşmada ilk kez Manchester United forması ile sahaya çıkması bekleniyor.

Manchester United, bir önceki turda Wigan Athletic deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Newport County ise deplasmanda karşılaştığı Eastleigh'ı 3-1 mağlup etmişti.


altay bayındır haberleri manchester united haberleri Newport County haberleri FA Cup haberleri Canlı yayın haberleri canlı haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe transferi duyurmuştu: Çağlar Söyüncü'den ilk açıklama

Fenerbahçe transferi duyurmuştu: Çağlar Söyüncü'den ilk açıklama
Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna engelini farklı geçti

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna engelini farklı geçti
Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden yandaş yazara tepki!

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden yandaş yazara tepki!

En Çok Okunan Haberler