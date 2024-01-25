Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden yandaş yazara tepki!

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği, yandaş yazar Abdulkadir Selvi'nin Süper Kupa iddialarına cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 22:28
Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden yandaş yazara tepki!
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak Atatürk tişörtü ve pankartlara izin verilmemesi nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ısrarları nedeniyle maçın ertelendiğini öne süren yandaş yazar Abdulkadir Selvi'nin iddialarına bir tepki de Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nden geldi. 

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selvi için hukuki girişimlerin yapılacağı ifade edilirken, Fenerbahçe camiasının Hürriyet Gazetesi'ni boykot da dahil olmak üzere yasalardan aldığı hakları kullanmakta tereddüt edilmeyeceği belirtildi. 

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nin açıklaması şu şekilde: 


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