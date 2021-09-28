N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı

Thomas Tuchel, N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 16:43
N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus ile İtalya'da karşılaşacak.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve maçı kaçıracağını söyledi.

Fransız oyuncu, kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle daha önce 3 maç kaçırmıştı. 


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