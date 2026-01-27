Nihat Kahveci'den flaş Sergen Yalçın tepkisi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar ligde zor günler geçiren rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve 33 puana yükseldi. Zirveyle puan farkı 13'e çıktı.

Maçın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor'da değerlendirmelerde bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

"Kayyum atanmış bir kulüp, 11'de oynayan 7 oyuncusunu yollamış, rakibinin atılan ama sayılmayan golü var, pozisyonu var, son dakikada golü yedin ama ofsayt... Beşiktaş 7 yabancı ile oynuyor, Sergen hoca 3 yabancı alıyor oyundan. Yabancı sayısına dikkat çekiyorum."

'BEŞİKTAŞ NASIL KAZANSIN?'

"Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan oynuyor, neden Taylan oynamıyor diyoruz. Taylan oynuyor, neden Gökhan oynamıyor diyoruz. Al ikisini vur birbirine.

Ne oldu El Bilal? Silva gitti, Abraham gitti, Paulista gitti... Bugün yok sahada. Golü geçtim, topu alır dribling atar, çalım atar, pas atar... O da yok. Beşiktaş nasıl kazansın?"

'KONUŞTUĞUNUZU YERİNE GETİRİN'

"4 aydır, özellikle Serkan Reçber geldikten sonra transfer, transfer... Devre arası Antalya kampında röportajlar yapılırken, "Merak etmeyin muhteşem Beşiktaş geliyor, transferler geliyor." diyordunuz. Ya konuşmayın, ya da konuştuğunuzu yerine getirin, burası Beşiktaş. Ben sinirleniyorum, taraftarları düşünemiyorum."

'BEŞİKTAŞ'IN GİDİŞATI HİÇ İYİ DEĞİL'

"Beşiktaş içeride oynuyor, tribün boş. Beşiktaş 4 aydır transfer yapacak, transfer yok. Kaybedecek bir dakikamız yok deniliyor. Nerede o dakikalar, size aylar verildi. 7 yabancı ile oynuyorsun, Fatih Karagümrük'ün 13 yabancısı var. Stadı yok adamların. Beşiktaş'ın gidişatı hiç iyi değil. Beşiktaş'ın sonradan oyna girecek bir Emre Akbaba'sı yok. Oyuna sonradan girdi, çatır çatır oynadı."

'ERSİN FACİA OYNADI'

“Tutanın ve atanın iyi olmak zorunda. Ersin facia oynadı. 3 aydır kaleci konuşuluyor. Mert Günok gittikten sonra senin zaten kaleci alman lazım. Nerede? Stoperin gidiyor, stoper yok. Forvetin gidiyor, forvet yok. Belki Ndidi de gidecek. Felix'i satmayı düşünüyorlardı. Giden gitsin ama 4 aydır bir kişiyi getiremiyorsunuz. Koskoca Beşiktaş. Gelmiyorlarsa da bu hale getirmeniz ayıp. Nasıl bir oyuncu getiremezsiniz?”

SERGEN YALÇIN TEPKİSİ

“Ben artık Sergen hocadan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı istifa diyeceğim zamana. 1-2 maç daha bekleyeceğim. Geldiği ilk ayki motivasyonu, hep mazeret üretme, 7 kişi gitmişken bu kadro yetersiz deme, son galip gelinen maçta kadromuz iyi deme... Çok çelişkili açıklama var. Bir gün pozitif bir gün negatif. Bu kadro iyi mi kötü mü?”