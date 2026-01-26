İstanbul'daki düelloda kazanan yok: Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, 6. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ile Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti.

İKİNCİ YARI GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş, Cengiz Ünder'in 76. dakikada attığı golle Eyüpspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 33, Eyüpspor ise 15 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok.

Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Jota; El Bilal Toure.

Karşılaşmadan önemli anlar | Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

90' SARI KART | Beşiktaş'ta El Bilal Toure sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

90' SARI KART | Eyüpspor'da Talha Ülvan, topsuz alanda Emirhan'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

89' DİREK | Cengiz Ünder'in doğrudan kaleye şut çektiği serbest vuruşta top sol üst köşeden direkte patladı.

87' SARI KART | Eyüpspor'da Emre Akbaba sarı kart gördü.

86' Eyüpspor'da Umut Meraş ve Taşkın İlter oyundan çıkarken, Robin Yalçın ve yeni transfer Angel Torres oyunda.

83' Beşiktaş'ta Rıdvan sol kanattan ortaladı. Savunmanın ıskaladığı topa arka direkte Cengiz vurdu, savunmadan sekip havalanan topu Mustafa içeri çevirdi, Cengiz vurmadan önce savunma kayarak uzaklaştırdı. Boşta kalan topa penaltı noktasından Salih vurdu, savunma çizgiden çıkardı.

82' Eyüpspor'da Metehan oyundan çıkarken Radu dahil oldu.

80' Beşiktaş'ta Taylan Bulut oyundan çıkarken, yerine Gökhan Sazdağı giriyor.

76' Sol kanatta topu önüne iyi alan Rıdvan, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının soluna doğru ön alana koşu yapan Cengiz tekte vurdu ve top direkten içeri girdi.

76' GOL | Cengiz Ünder'in golü ile maça yeniden denge geldi.

73' Eyüpspor'da Lenny Pintor kenara gelirken, Prince Ampem oyunda.

70' Beşiktaş'ta Mustafa'nın pasıyla ceza sahası içinin sağında buluşan Cengiz, uzak köşeye ayak içi vurdu. Jankat topu kornere çeldi.

65' GOL | Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı gol ile Eyüpspor öne geçti.

62' Beşiktaş'ta Rashica, Cerny ve Jota yerine Mustafa, Cengiz ile Salih oyuna dahil oldu.

57' Sağ kanattaki Onguene'den pası alan Umut Bozok ceza yayına sokulurken sol ayağıyla yerden sert vurdu. Köşeye giden top, Ersin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

57' GOL | Umut Bozok'un attığı gol ile maça eşitlik geldi.

56' Eyüpspor'da Pintor'un pasıyla ceza sahası içinde topla sırtı dönük buluşan Metehan, döner dönmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yerden direğin dibinden auta gitti.

55' DİREK | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla adeta bir füze çıkarttı. Jankat'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direkte patladı.

53' DİREK | Eyüpspor'da Emre Akbaba ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasını açtı. Penaltı noktasının sağından Metehan darbeli bir kafa vurdu, top direkten döndü.

51' Eyüpspor'da Umut Bozok ceza sahası çizgisi üzerinden aşırtma bir vuruş denedi. Top Ersin'de kaldı.

49' Beşiktaş taraftarları tribüne getirdikleri bayrakları kaldırdı ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu.

48' Beşiktaş'ta Cerny sağ kanattan ceza sahasına girdi. Topu soluna çekip sert vurdu. Jankat topu çeldi.

46' Eyüpspor'da Legowski oyundan çıkarken Emre Akbaba dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

35' Eyüpspor'da Talha ceza sahasının hemen dışından sert vurdu. Ersin'in sektirdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

33' Eyüpspor'da Jankat'ın uzun topunda savunma arkasına sarkan Pintor şutunu çekti, top farkla auta gitti.

31' Beşiktaş'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşu organizasyonunda içeri açılan tehlikeyi ortayı Jankat tek yumrukla savurdu.

29' Orta alandaki ikili mücadelede Baran Ali, Rashica'ya faul yaptı.

28' Orkun Kökçü, serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Jankat kontrol etti.

27' Beşiktaş'ta Rıdvan sol kanattan son çizgiye inerken, Talha'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

24' GOL İPTAL | Umut'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

21' Sol kanattan Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Taşkın'ın ceza sahasına yükselttiği topu, kaleci Ersin ıskaladı. Boşta kalan topu Umut ağlara gönderdi.

21' GOL | Umut Bozok'un golü ile maça eşitlik geldi.

13' Beşiktaş'ta sağ kanattan Rashica'nın ortasını savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında boşta kalan topa Emirhan çok sert vurdu. Kaleci Jankat'ın kurtardığı topu savunma tekrar uzaklaştırdı.

6' Eyüpspor pasla çıkmaya çalışırken kaleci Jankat'ın hatalı pasında Orkun Kökçü topla buluştu. Kaleyi boş gören Orkun, sol ayakla ceza sahasından şutunu çekti ve hatayı affetmedi.

6' GOL | Orkun'un golü ile Beşiktaş öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.