Nihat Kahveci'den maç sonu Galatasaray'ın yıldızına övgü: "Böyle bir topçu olamaz"

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:47

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:47

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Galatasaray-Bodrum FK maçını yorumladı.

Galatasaray'ın ilk golünde ağları havalandıran Lucas Torreira'dan övgüyle bahseden Kahveci, "Torreira'ya sadece defansif anlamda iyi oynadı dersem ayıp ederim. Böyle bir topçu olamaz. Biz genelde Torreira performansı konuşmayız. Hep 10 üzerinden 8 oynar. İstikrar abidesidir. Golcülüğünü de sahaya yansıttı." değerlendirmesinde bulundu.

Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı'nın performansına dikkat çeken Nihat Kahveci, "Eren Elmalı, işin defansını çok iyi yapıyor geldiğinden beri. Ama üçüncü bölgede ofansif olarak çok katkı sağlıyor mu, ortalar isabetli mi dersen, hayır. Ama Eren'den bu isteniliyordu. Galatasaray sol bek ve sağ bekte son dönemde istikrar bulamadığı için istikrarlı, oynayan, defansif oyuncu profilen oturdu Eren. Hırslı, ikili mücadeleleri, topa kayması. Risk almadı mı ayağı da temiz. Abdülkerim zaten Baresi gibi, Barış'a iki top attı 30 metre. Artık onları kolay gösteriyor. Her stoperin atabileceği toplar değil." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci ayrıca, "Meşhur bir sözleri varya 'Konsantrasyon', onu görüyorum. Son 3 maçtır Fenerbahçe, Samsun, Bodrum. Oyuncularda da görüyorum. Takımdaşlık, kardeşlik, beraberlikten bahsediliyor. Oyuncular da almış artık 5. yıldızı. Yeni sezonda giymek istiyorlar 5. yıldızı. Konsantre görüyorum. Haftaya bakacağız devam edecek mi." açıklamasında bulundu.