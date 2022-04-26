Nihat Kahveci'den Pjanic'e ağır eleştiri: Dilim varmıyor
Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın 3-0 kaybettiği Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Kahveci, takımın genel performansını eleştirirken Pjanic'in performansını yorumladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti. Teknik direktör Valerien Ismael çıktığı 4. maçta 3. kez puan kaybı yaşadı.
Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın kötü performansının yanı sıra Miralem Pjanic'i eleştirdi.
"SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR"
Pjanic için "Frikik bile kullanamadı, o kadar kötü" diyen Kahveci şunları söyledi:
"Uzun bir aranın ardından yaklaşık 10 maç sonra 'Pjanic ilk 11'de çıktı' demeye bile dilim varmıyor. Çünkü 11'de çıkmadı, Beşiktaş'ı baya eksik oynattı. Çok kötü bir performans gösterdi. Sonuçta Pjanic, buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Her taraftar şok oldu, beklenilmeyen bir transferdi ama çok beklentilerin altında kaldı. Herkesin kullanmasını istediği frikiği bile kötü kullanan bir Pjanic vardı."
Video Haberler
- 'And olsun, and olsun, and olsun'
- Madde bağımlısı genç 'evinin çatısını' ateşe verdi
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti
- Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı
- 'Oksijen tüpüyle' kuyumcu soygunu
- Balıklar kıyıya vurdu!
- Kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı
- 'İnsanların hakkı ve hukuku için çalışacağız'
- Ankara'da doğalgaz patlaması
- İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma
- Gerekçelerini tek tek sıraladı