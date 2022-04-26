Nihat Kahveci'den Pjanic'e ağır eleştiri: Dilim varmıyor

26 Nisan 2022 Salı, 10:13

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti. Teknik direktör Valerien Ismael çıktığı 4. maçta 3. kez puan kaybı yaşadı.

Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın kötü performansının yanı sıra Miralem Pjanic'i eleştirdi.

"SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR"

Pjanic için "Frikik bile kullanamadı, o kadar kötü" diyen Kahveci şunları söyledi:

"Uzun bir aranın ardından yaklaşık 10 maç sonra 'Pjanic ilk 11'de çıktı' demeye bile dilim varmıyor. Çünkü 11'de çıkmadı, Beşiktaş'ı baya eksik oynattı. Çok kötü bir performans gösterdi. Sonuçta Pjanic, buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Her taraftar şok oldu, beklenilmeyen bir transferdi ama çok beklentilerin altında kaldı. Herkesin kullanmasını istediği frikiği bile kötü kullanan bir Pjanic vardı."