Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Liverpool mücadelesinde talihsiz bir an yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve saha kenarındaki reklam panolarına çarpan Hollandalı kanat oyuncusunun başparmağında ciddi kesik oluştu. Peki, Noa Lang ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray'da Noa Lang Trabzonspor maçında oynayacak mı?

NOA LANG NE ZAMAN DÖNECEK?

Noa Lang, eğer ki iyileşme sürecini tamamlayabilirse 2 hafta sonra sahalara dönebilecek.

NOA LANG TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Tedavisi devam eden Noa Lang'in, milli ara dönüşündeki 2 hafta sonraki Trabzonspor derbisinde forma giymesi bekleniyor.