Norveç Moldova'ya gol oldu yağdı!

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ve Moldova karşı karşıya geldi.
Ullevaal Stadı'nda oynana maçı Norveç 9-1 kazandı.
Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Felix Horn Myhre'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland ile 11, 36 ve 43. dakikalarda bulduğu gollerler farkı 4'e çıkardı.
45+1'de Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirlerdi. Norveç devre arasına 5-0 önde girdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç, 52. dakikada Erling Haalanda ile durumu 6-0'a getirdi.
Norveç'te Thelo Aasgaaard 67. dakikada ağları havalandırdı farkı 7 yaptı.
Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'dan (Kendi kalesine) geldi.
Norveç'te Thelo Aasgaard tekrar sahneye çıktı 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 9-1'e getirdi.
Norveç'te Haaland 83. dakikada bir gol daha buldu ve farkı 9'a çıkardı.
Norveç'in ve maçın son golü 90+1'de Thelo Aasgard ile penaltıdan geldi. Norveç tarihi skorla Moldova karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı.