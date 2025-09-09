Cumhuriyet Gazetesi Logo
Norveç Moldova'ya gol oldu yağdı!

Norveç Moldova'ya gol oldu yağdı!

9.09.2025 23:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Norveç Moldova'ya gol oldu yağdı!

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Erling Haaland'ın 5 gol attığı maçta Moldova'yı 11-1 mağlup etti. Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, tarihi bir galibiyete imza attı.

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ve Moldova karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadı'nda oynana maçı Norveç 9-1 kazandı.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Felix Horn Myhre'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland ile 11, 36 ve 43. dakikalarda bulduğu gollerler farkı 4'e çıkardı.

45+1'de Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirlerdi. Norveç devre arasına 5-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç, 52. dakikada Erling Haalanda ile durumu 6-0'a getirdi.

Norveç'te Thelo Aasgaaard 67. dakikada ağları havalandırdı farkı 7 yaptı.

Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'dan (Kendi kalesine) geldi.

Norveç'te Thelo Aasgaard tekrar sahneye çıktı 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 9-1'e getirdi.

Norveç'te Haaland 83. dakikada bir gol daha buldu ve farkı 9'a çıkardı.

Norveç'in ve maçın son golü 90+1'de Thelo Aasgard ile penaltıdan geldi. Norveç tarihi skorla Moldova karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı.

İlgili Konular: #Norveç #Moldova #2026 Dünya Kupası Elemeleri