Norveç'te tarihi şampiyonluk: 34 yıl sonra zirvede!

Norveç Ligi’nde 2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Ligin 30. ve son haftasında lider Viking, konuk ettiği Valerenga’yı farklı mağlup edip şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın 10. dakikasında Edvin Austbö’nün attığı golle öne geçen Viking, Martin Ove Roseth’in 15. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkarırken 45+4’te Zlatko Tripic’in penaltıdan attığı golle devreyi 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında 50. dakikada Elias Hagen’in golüyle Valerenga farkı yeniden ikiye indirdi. Ev sahibi ekip, Kristoffer Haugen’le 54’te dördüncü golü bulurken Kristoffer Askildsen 72’de skoru belirledi.

34 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla puanını 71’e yükselten Viking, sezonu Bodo/Glimt’in önünde şampiyon olarak tamamladı ve 1991’den sonra ilk kez ligde zafere ulaştı.

Norveç Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Viking ile ikinci sıradaki Bodo/Glimt, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak. Ligi üçüncü sırada bitiren Tromsö Avrupa Ligi, Brann ise Konferans Ligi için eleme maçlarına çıkacak.