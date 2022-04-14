Nuri Şahin, Galatasaray'a gidecek mi? Antalyaspor'dan açıklama!

14 Nisan 2022 Perşembe, 09:10

Galatasaray'da Avrupa'ya son 16 turunda Barcelona karşısında veda ederken, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde kaldı.

Fatih Terim'in yerine getirilen teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı 12 maçta 4 galibiyet elde ederken 6 kez sahadan yenik ayrıldı.

İspanyol çalıştırıcının kötü performansı sonrası Nuri Şahin, Galatasaray ile anılmaya başladı.

"NURİ HOCA İLE PROJEMİZ VAR"

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Ajansspor'a iddialarla ilgili yanıt verdi.

"Nuri Şahin, Antalyaspor'un sözleşmeli hocası" diyen Çetin, "5 yıllık sözleşmemiz var. Nuri Şahin bir yere gitmiyor. Nuri Hoca ile projemiz var" ifadelerini kullandı.

Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç hocanınsözleşmesi sezon sonunda bitiyor.