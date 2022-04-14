THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi Olimpia Milano oldu
THY EuroLeague'de normal sezonu altıncı sırada bitiren Anadolu Efes, play-off'ta Olimpia Milano ile eşleşti.
THY EuroLeague'de normal sezonu 16 galibiyet 12 yenilgiyle altıncı sırada tamamlayan Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu.
23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, rakibine 85-76 mağlup olurken Maccabi Playtika sezonu beşinci sırada tamamlayı garantiledi.
Bu sonucun ardından Maccabi Playtika'nın play-off'taki rakibi, sezonu dördüncü sırada tamamlayan Real Madrid olurken Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Olimpia Milano ile eşleşti.
Anadolu Efes'in play-off fikstürü şöyle:
19 Nisan: Olimpia Milano - Anadolu Efes
21 Nisan: Olimpia Milano - Anadolu Efes
26 Nisan: Anadolu Efes - Olimpia Milano
28 Nisan: Anadolu Efes - Olimpia Milano
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