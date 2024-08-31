Nuri Şahin ve Dortmund ilk puan kaybını yaşadı!
Borussia Dortmund, Werder Bremen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, ligin ikinci haftasında ilk puan kaybını yaşadı.
Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanına konuk oldu.
Weser Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in 73'te kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Werder Bremen'de Galatasaray'dan transfer edilen Derrick Köhn, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, ligin ikinci haftasında ilk puan kaybını yaşadı. Dortmund puanını 4, Werder Bremen ise 2 yaptı.
Borussia Dortmund ligin bir sonraki haftasında sahasında Heidenheim'i ağırlayacak. Werder Bremen, Mainz deplasmanına konuk olacak.
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