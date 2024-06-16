Nwakaeme döndü

Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’yi yeniden kadrosuna kattı.

Hayri Güner
Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00
Nwakaeme döndü
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Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcuyla 1+1 yıllığına anlaştı.

35 yaşındaki oyuncu, “Başkan Ertuğrul Doğan’a, Nevzat Kaya Bey’e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı’ya, çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca büyük teşekkürlerimi de benim aile olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Nwakaeme geliyor, bize her yer Trabzon” dedi.


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