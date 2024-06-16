Nwakaeme döndü
Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’yi yeniden kadrosuna kattı.
Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcuyla 1+1 yıllığına anlaştı.
35 yaşındaki
oyuncu, “Başkan Ertuğrul
Doğan’a, Nevzat Kaya Bey’e
ve şampiyon hoca Abdullah
Avcı’ya, çok teşekkür
etmek istiyorum. Ve ayrıca
büyük teşekkürlerimi de
benim aile olarak nitelendirdiğim Trabzonspor
taraftarlarına göndermek istiyorum.
Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç
vazgeçmediniz. Nwakaeme geliyor, bize her yer
Trabzon” dedi.
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