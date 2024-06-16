Nwakaeme döndü

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcuyla 1+1 yıllığına anlaştı.

35 yaşındaki oyuncu, “Başkan Ertuğrul Doğan’a, Nevzat Kaya Bey’e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı’ya, çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca büyük teşekkürlerimi de benim aile olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Nwakaeme geliyor, bize her yer Trabzon” dedi.

