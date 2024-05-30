Okan Buruk: 'Sonunda iyiler kazandı'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 22:09

Güncelleme: 30.05.2024 - 22:09

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında konuştu.

Okan Buruk şampiyonlukla ilgili, "Bu sezon yaşadığımız şampiyonlukta hepimizin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bizler sahada, taraftarlar dışarıda... başkanımız ve yönetim kurulumuz bu güzel ortamı yarattı bize. Sizlerle birlikte olduk. Aynı duyguları paylaştık.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, ''Sonunda iyiler kazandı. İnşallah seneye tekrar kazanacak." ifadelerini kullandı.