22.11.2025 11:43:00
Okan Buruk'tan Gençlerbirliği maçında sol bek kararı: 1 dakika bile oynamayan isim 11'e!

2 haftadır ligde galibiyet alamayan Galatasaray'da, Gençlerbirliği maçı öncesi sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Okan Buruk'un Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda Gençlerbirliği karşısında Kazımcan Karataş'a şans vereceği iddia edildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 19 maçlık yenilmezlik serisini Kocaeli'nde bırakan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçıyla yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un elini zorlaştıran bir sakatlık olduğu belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da Ismail Jakobs'un ağrıları bulunuyor. Okan Buruk'un bu nedenle Senegalli futbolcuyu Gençlerbirliği karşısında yedek soyunduracak. Bahis soruşturması kapsamında PFDK'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın da karşılaşmada forma giyemeyecek olması Okan Buruk'u düşündürüyor.

Okan Buruk'un Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda Gençlerbirliği karşısında Kazımcan Karataş'a şans vermesi bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon henüz sarı-kırmızılı formayla hiç resmi maça çıkmadı.

