Okan Buruk'tan VAR tepkisi: 'Bu gole ofsayt vermek...'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 yenildi. Sarı kırmızılılar ligde 2. kez mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mağlubiyeti beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

"Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş oyuncularla oynamak istedik. Ama takım olarak iyi günümüzde değildik. İlk yarı az pozisyona girdik ama hiç pozisyon vermemiştik. İkinci yarı nizami gol attık, kim ne derse desin. Belki 90'larda buna bir ofsayt verirdi hakemler ama bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Federasyon başkanımızın bir açıklaması vardı. Federasyon ve MHK başkanımızın gerekli kararı alacağını düşünüyorum. Bu gole ofsayt vermek futbol adına utançtır. Galibiyeti Konyaspor hak ederek kazandı."