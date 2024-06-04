Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda paylaşımı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:01

Güncelleme: 04.06.2024 - 18:01

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, görevden ayrılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için bir paylaşımda bulundu.

"DAİMA MUTLULUKLA HATIRLAYACAĞIM"

Erden Timur'a veda eden Buruk'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…"

Erden Timur ve Okan Buruk'un birlikte çalıştığı iki sezonda Galatasaray, 2 lig şampiyonluğu kazanmıştı.