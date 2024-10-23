Okan Buruk'tan PFDK tepkisi! 'Ne olduğunu anlayamıyoruz'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 20:40

Güncelleme: 23.10.2024 - 20:40

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Oyun istediğimiz gibi oldu. İlk defa 3-4-1-2 sistemiyle oynadık. İki antrenmanla bunu yaptık. İlk yarıda bütün her şeyi doğru yaptık. 4 gol attık ama 8-9 da olabilirdi skor. İkinci yarı bir anda 3-1 oldu. Şanssız bir penaltıyla 3-2 olunca ister istemez korku oldu. Ne kadar gol yersek yiyelim top hep bizdeydi. Rakibin tehlikeli atakları oldu ve buradan 3 gol buldular. Bazen garanti oynamamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünde doğru işler yaptık. Oyundan ve gollerden memnunum. Ben bardağın dolu tarafına bakacağım.

Bugün üzücü bir günç Terör saldırısı haberi bizi derinden yaraladı. İnşallah tekrar yaşamadığımız şeyler olsun.

Maç maç değerlendiriyoruz. Bu senaryo işleyen bir senaryoydu. İlerleyen maçlarda da deneyeceğiz. Genel olarak işleyen bir sistem oldu. Bu güçlü sistemi de ilerleyen maçlarda düşüneceğiz.

İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun topla oynadı. Biz hep pasla çıkan, pası deneyen takımız. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oluyor. Barış'ın el pozisyonu mesela... Onun dışında attığımız goller beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da ne kadar etkili olduğumuzu gösteriyor. RFS maçında da 2-3 pozisyon verdik ama hepsi gol oldu. Bugün de aynı şekilde. Buralarda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha iyisini yapacak kalitemiz var. Bu hatalar yorgunlukla da birleşebiliyor ama oyuncularımın performansından memnunum.

"CHECK-UP TESTİ OLMASIN"

Çok fazla pozisyona girdik. İyi bir oyun seyrettirdik. Stada gelen taraftarımızı mutlu ettik. Ama 3 tane yediğimiz golle, check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere. Bunları yapmadan, ilk yarıdaki oyun ve skor gibi, skorları da korumak gerekiyor.

Kazandığımız için mutluyuz. Bugün için UEFA Avrupa Ligi'nin lideriyiz. Burada da devam etmek istiyoruz. 3-4-1-2 sistemiyle Elfsborg'a hazırlandık. Onların 3-4-3 oynayacağını düşünüyorduk, genel planlarımız tuttu. 8-9 gol rahatça atabilirdik. 3-2 olunca korkulu dakikalar ortaya çıkabiliyor. Dizilişi ve topa sahip olmayı kaybetmedik. 4-2 yaptık ama sonra bir hata yapınca, 4-3 oldu. Oyundan genel olarak mutluyum, yediğimiz goller dışında. İlk defa 3-4-1-2 oynadık ve iyi bir iş çıkardık.

Mauro Icardi baştan sona iyi oynadı, takım savunmasında da yer aldı. Onun adına iyi bir maç oldu. Beşiktaş maçı öncesi oyuncuların yorgunluk durumuna bakacağız. 3-4-1-2 ile iyi işler yaptık, bu sistemi bundan sonra kullanacağız.

"NE OLDUĞUNU ANLAMIYORUZ"

Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şakınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor. Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz.

Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz.

Bence sonlara doğru takım düşmüyor, ayakta kaldık top ve oyun bizdeydi. Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fark olduğuna inanmıyorum. Geçen sene Manchester United ve Bayern Münih örnekleri var. Türkiye Ligi ve Türk takımları da güçlü. Sezon başları zor oluyor, sonra bu dönemde üstünlüğümüzü ortaya koyuyoruz. İsveç takımları fiziksel olarak güçlü ama onların her anlamda üstüne çıktık. Türk takımlarının gücünü gösterdik.

Savunma takımı değiliz. 10 kişi geride bekleyen bir hoca değilim! Hep önde oynadık, hep atak oynadık, hep riskli oynadık, bu böyle devam edecek. Niye çok gol yediğimizi sorabilirsiniz ama maçın geneline bakmak lazım. Altı hücumcuyla oynadık, önemli olan pozisyon üretmemizdi. Ligde de konsantrasyon azalınca sorun yaşıyoruz. Rigas maçında da bunu yaşadık. Rakibi önemsemediğimizde gol yiyoruz."