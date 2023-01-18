Okan Kocuk: 'Muslera başka bir çığır açtı'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 08:20

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 08:20

Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk, Alanyaspor'u kupada eledikleri maçın ardından konuştu.

Okan Kocuk yaptığı açıklamada, "11 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Zor bir seri. Arkadaşlık, aile ortamı bunu getirdi. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Seriyi devam ettirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Muslera'nın yedeği olmasıyla ilgili gelen soruya Kocuk, "Fernando Muslera, Türkiye'de başka bir çığır açtı. Gelen yabancılar arasında en iyisi. Onun arkasından oynamak zor bir iş. Oynamamak daha da zor. Muslera çok kaliteli bir insan, kaliteli bir kaleci. Okan Hoca'ya teşekkür ederim, bana şans verdi. Ben de en iyi performansı göstermek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Okan son olarak, "Kaptanlık bandını bu maçta taktım. Bu bana nasip oldu, çok mutluyum. Kazandığımız için ayrıca mutluyum." şeklinde konuştu.