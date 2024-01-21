Okan Koçuk'tan tribün tepkisine cevap: 'Gerektiği zaman...'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 18:32

Güncelleme: 21.01.2024 - 18:32

Samsunspor'da Okan Kocuk, Fenerbahçe maçının ardından açıklama yaptı.

Okan Kocuk yaptığı açıklamada, "Burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Erken bir gol yedik. Golden sonra oyunu tutmayı başardık. Burada gerçekten puan ya da puanlar almak çok zor. Fenerbahçe çok baskılı oynuyor. 1 puan için mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda seri galibiyetler istiyoruz" şeklinde konuştu.

TRİBÜNLERİNİN TEPKİSİNE CEVAP

Okan Kocuk, Fenerbahçe tribünlerinin tepkisi için, "Futbolun içinde bunlar var. Gerektiği zaman onlar da yapıyor. Başka rakipler de yapıyor. Futbolun doğasında olan şeyler" açıklamasını yaptı.