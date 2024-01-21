Okan Koçuk'tan tribün tepkisine cevap: 'Gerektiği zaman...'
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Okan Kocuk, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Samsunspor'da Okan Kocuk, Fenerbahçe maçının ardından açıklama yaptı.
Okan Kocuk yaptığı açıklamada, "Burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Erken bir gol yedik. Golden sonra oyunu tutmayı başardık. Burada gerçekten puan ya da puanlar almak çok zor. Fenerbahçe çok baskılı oynuyor. 1 puan için mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda seri galibiyetler istiyoruz" şeklinde konuştu.
TRİBÜNLERİNİN TEPKİSİNE CEVAP
Okan Kocuk, Fenerbahçe tribünlerinin tepkisi için, "Futbolun içinde bunlar var. Gerektiği zaman onlar da yapıyor. Başka rakipler de yapıyor. Futbolun doğasında olan şeyler" açıklamasını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altınok'tan anketlere tepki
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!
- 'Tabancalı müdür' ataması!
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- Meral Hanım’ın mertçe cinayetleri üzerine
- Sağanak yağmur ve kar etkili olacak!