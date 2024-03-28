Olaylı isim Luis Rubiales hapis cezası alabilir

İspanya Futbol Federasyonu eski Başkanı Luis Rubiales, Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesi sonrası tepkilerin odağındaydı. FIFA'dan men cezası alan Rubiales bu kez hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 07:37
Olaylı isim Luis Rubiales hapis cezası alabilir
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İspanya Futbol Federasyonu eski Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası zaferi sonrası Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmüştü.

Büyük yankı uyandıran hareket sonrası başkanlığından olan Rubiales üstüne FIFA'dan 3 yıl men cezası almıştı. Olayların ardından yargılanan eski başkan için rekor ceza beklentisi ortaya çıktı. 

2.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

NTV Spor'un yabancı basından aktardığı habere göre, Luis Rubiales'in dava dosyasında 2.5 yıl hapis isteneceği bilgisinin yer aldığı iddia edildi. 

Yine yer alan bilgilye göre; savcı eski milli takım teknik direktörü Jorge Vilda'ya da suçlamalar yönlendirdi. Vilda'nın yanı sıra milli takımda ve federasyonda yer alan birçok isme de suçlamalar yönlendirildi.

Gerekçe olarak Rubiales'in Jenni Hermoso'ya öpücüğünün "rızaya dayalı" olduğu yönünde açıklamalar aracılığıyla baskı yapılması gösterildi. 


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