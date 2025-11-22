Olympiacos, Paris Basketball'u mağlup etti!

EuroLeague'in 12. maç gününde Olympiacos, sahasında Paris Basketball'u ağırladı.

Peace and Friendship Stadium'da oynanan mücadeleyi Olympiacos 98-86 kazandı

Paris Basketball'da Justin Robinson 35 sayı ile mücadelenin en skoreri olurken mağlubiyete engel olamadı. Olympiacos'ta ise Evan Fournier, 18 sayıyla takimı adına en çok skor üreten isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte Olympiacos, ligdeki 8. galibiyetini alırken Paris Basketball ise 6. yenilgisiyle tanıştı.

Olympiacos, EuroLegaue'in 13. maç gününde Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Paris ise evinde Dubai Basketball'ı konuk edecek.