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Ergin Ataman'dan Olympiakos maçı sonrası flaş açıklama! 'Sırf ben Türküm diye...'

Ergin Ataman'dan Olympiakos maçı sonrası flaş açıklama! 'Sırf ben Türküm diye...'

9.06.2025 09:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Ergin Ataman'dan Olympiakos maçı sonrası flaş açıklama! 'Sırf ben Türküm diye...'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a şampiyonluğu kaybettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a yenilip şampiyonluğu kaybettikleri maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Olympiakos taraftarının açtığı Yunanistan bayraklarıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" diye konuştu.

Türk olduğu için Yunanistan bayrağı açıldığını ifade eden Ergin Ataman, "Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar!" değerlendirmesinde bulundu.

Sportmenlik dışı hareketi nedeniyle şikayet edilmesi sonucunda ceza alan Olimpiyakos'dan Evan Fournier hakkında da konuşan ve Panathiaikos taraftarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Ataman, "Çünkü stadyuma girmediler ve basketbola saygıdan dolayı maçı durdurmadılar. Çünkü başka bir ülkede bu eylem gerçekleşmiş olsaydı insanlar stadyuma girerdi" diyerek sözlerini tamamladı.


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