Cumhuriyet Gazetesi Logo
Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

14.10.2025 09:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında 14 Ekim Salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak.

OLYMPİAKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Anadolu Efes, ilk haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Avrupa'ya galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya'nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-77 mağlup oldu.

İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4'üncü, Anadolu Efes 14'üncü sırada yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA AVRUPA'DAKİ 52. MAÇ 

Anadolu Efes, Olympiakos ile EuroLeague'de 52. kez karşı karşıya gelecek.

Ekim 2001'den itibaren iki takım arasında oynanan 51 maçta lacivert-beyazlılar 26, Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan takım, 92-89'luk skorla Olympiakos oldu.

AVRUPA'DA 879. RANDEVU 

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 879. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 878 karşılaşmada 495 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu EuroLeague'de ise 631. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 630 maçın 338'ini kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

İlgili Konular: #anadolu efes #euroleague #Olympiakos

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında kayıp!
Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında kayıp! Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci maçında Hapoel Tel Aviv'e 87-81 mağlup oldu.
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mağlup oldu
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mağlup oldu Anadolu Efes, Euroleague’in 3. haftasında Partizan ile deplasmanda karşılaştı. Anadolu Efes, maçı kaybederek 2. yenilgisini aldı.
Anadolu Efes'ten deplasmanda 20 sayılık fark!
Anadolu Efes'ten deplasmanda 20 sayılık fark! Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor Basketbol'u 93-73 mağlup etti.