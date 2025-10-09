Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mağlup oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.
Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci yenilgisini yaşadı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Belgrad
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)
Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski
Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3
1. Periyot: 31-24
Devre: 55-43
3. Periyot: 71-69