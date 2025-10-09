Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mağlup oldu

Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mağlup oldu

9.10.2025 23:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mağlup oldu

Anadolu Efes, Euroleague’in 3. haftasında Partizan ile deplasmanda karşılaştı. Anadolu Efes, maçı kaybederek 2. yenilgisini aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci yenilgisini yaşadı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Belgrad

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)

Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski

Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3

1. Periyot: 31-24

Devre: 55-43

3. Periyot: 71-69

İlgili Konular: #anadolu efes #euroleague #Partizan

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında kayıp!
Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında kayıp! Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci maçında Hapoel Tel Aviv'e 87-81 mağlup oldu.
Anadolu Efes, galibiyetle başladı!
Anadolu Efes, galibiyetle başladı! Anadolu Efes, THY EuroLeague ilk hafta maçında Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup etti.
Anadolu Efes'ten deplasmanda 20 sayılık fark!
Anadolu Efes'ten deplasmanda 20 sayılık fark! Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor Basketbol'u 93-73 mağlup etti.