Ömer Erdoğan: 'Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık'

18 Ekim 2022 Salı, 08:59

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan, maça çok kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, "Maalesef maçın ilk dakikalarında yediğimiz talihsiz bir gol oldu. Uyarmamıza rağmen çok tehlikeli bölgede yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyuna ortak olduk. İlk yarıya bakınca yeterince pozisyona girdiğimize inanıyorum. Sonlandırmada problem yaşadık. Savunma hattının ardına koşularda pozisyonları değerlendiremedik. Savunmadan çıkarken attığımız pasta 2'nci golü yedikten sonra işimiz iyice zorlaştı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık" dedi.



