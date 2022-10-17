Sivasspor Giresunspor karşısında zorlanmadı!
Süper Lig'de Sivasspor, Giresunspor'u ağırladığı maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Demir Grup Sivasspor oldu.
Sivasspor'a sahasında galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.
Transfer döneminde Al Nasr'dan Sivasspor'a gelen İsrailli futbolcu Dia Saba, attığı golün yanı sıra, ilk golde asist yaptı. Geçen hafta da Başakşehir'e iki gol atan Dia Saba, toplamda 7 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
Ligde son iki maçını kazanan Sivasspor puanını 10'a yükseltti. Tam 6 haftadır kazanamayan ve son iki haftada puan alamayan Giresunspor 8 puanda kaldı.
Süper Lig'de Sivasspor cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise gelecek hafta pazartesi günü Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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